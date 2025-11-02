Trump'tan Nijerya'ya saldırı ve yardımları kesme tehdidi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, "Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yönelik tüm yardımı ve desteği derhal durduracak ve bu artık gözden düşmüş ülkeye, bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmek için 'silahlar ateşlenerek' girebilir" dedi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Nijerya'ya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama ile Nijerya'yı sert ifadelerle uyaran Trump'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yönelik tüm yardımı ve desteği derhal durduracak ve bu artık gözden düşmüş ülkeye, bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmek için 'silahlar ateşlenerek' pekâlâ girebilir.

Ben de bu vesileyle Savaş Bakanlığımıza olası eyleme hazırlanma talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, tıpkı terörist haydutların değerli Hristiyanlarımıza saldırması gibi, bu saldırı hızlı, acımasız ve tatlı olacaktır! Uyarı: Nijerya hükümeti hızlı hareket etse iyi olur!"