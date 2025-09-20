Trump'tan Orban'a: Sağcılar faşizm karşıtı Antifa'yı hedef aldı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD'den Macaristan'a sağcı yönetimler faşizm karşıtı oluşum Antifa'yı yasaklamanın peşinde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından bir hamle de Viktor Orban yönetiminden geldi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği’ne ABD'yi örnek alarak Antifa hareketini "terör örgütü" ilan etmesi çağrısında bulundu.

TRUMP'I ÖRNEK ALDILAR

Szijjarto'nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a Antifa hareketinin "terör örgütü" olarak ilan edilmesi çağrısı içeren bir mektup gönderdiği öğrenildi.

MTI ajansının haberine göre mektupta, "Avrupa Birliği'ne, (ABD) örneğini izleyerek Antifa hareketini terör örgütleri listesine dahil etmesini, ayrıca bu hareketle bağlantılı grup ve kişilere karşı gerekli kısıtlayıcı tedbirleri devreye almasını tavsiye ediyorum. Kanaatimizce, ABD Başkanı'nın başkanlık kararnamesi böyle bir adım için uygun yasal zemini oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

ABD LİDERİ YASAKLAMANIN PEŞİNDE

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Antifa hareketini "büyük bir terör örgütü" ilan edeceğini açıklamıştı. Trump, ayrıca "hareketi finanse edenlerin detaylı şekilde soruşturulmasını güçlü şekilde tavsiye edeceğini" ifade etmişti.

Trump’ın bu kararı muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesi sonrası geldi. Beyaz Saray yetkilileri, "sol grupların şiddeti körüklediğini" iddia etmişti.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birçok vatansever Amerikalıya, radikal ve tehlikeli sol felaketi Antifa’yı büyük bir terör örgütü olarak sınıflandırdığımı bildirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Antifa’nın finansörlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatılması için güçlü şekilde tavsiyede bulunacağını söylemişti.

ANTİFA NEDİR?

Antifa, İngilizce 'anti-fascist' (faşizm karşıtı) kelimesinin kısaltması. Antifa hareketi merkezi olmayan ve resmi lideri veya genel merkezi bulunmayan bir politik hareket. Antifa üyeleri farklı grupların bileşiminden oluşuyor, ancak en aktif gruplar Almanya, İngiltere ve ABD'de bulunuyor. Almanya'daki hareket 1932 yılında, hızla yükselen Nazi partisine karşı koyacak aşırı solcu militan bir grup oluşturmak üzere kuruldu.