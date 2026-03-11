Trump'tan Pedro Sanchez açıklaması: İspanya halkı harika, İspanya'nın lideri ise çok da iyi değil

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırılarını desteklemeyen ve üslerinin kullanımına izin vermeyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'da helikoptere binmeden önce basına konuşan Trump, İspanya'nın İran saldırıları konusundaki tavrını eleştirdi ve "İspanya ABD ile işbirliği içinde değil. Bence çok kötü bir durumdalar. İspanya iyi bir durumda değil" dedi.

İSPANYA İLE TİCARET KESİLECEK Mİ?

İspanya ile ticareti kesip kesmeyeceğine ilişkin soruya ise, "Onların ne yaptığını bilmiyorum. NATO için kötü bir şey bu. Korunuyorlar, paylarını ödemiyorlar ve bunu yıllardır yapıyorlar. İyi haber vereyim size, İspanya halkı harika, liderleri ise çok da iyi değil" dedi.

"İRAN'IN HER ŞEYİNİ YOK ETTİK"

İran ile ilgili bir soruya da "Donanmalarını ortadan kaldırdık, tüm hava savunmalarını vurduk, 60'ın üstünde mayın gemilerini vurduk. Kimse böyle bir şey görmedi. Biz açık ara dünyanın en iyi ordusuna sahibiz. 47 yıl boyunca dünyaya zarar verdiler, şimdi bunun bedelini ödüyorlar" diye cevap verdi.