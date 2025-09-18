Trump'tan Putin'e: "Beni hayal kırıklığına uğrattı"

İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda değerlendirmede bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile olan ilişkisinden dolayı göreve gelmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "en kolay sona erdireceği" savaş olduğunu düşündüğünü belirten Trump, bu konuda hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Trump, "7 savaşı sona erdirdim. Putin ile olan ilişkilerimden dolayı en kolay olacağını düşündüğüm savaş buydu ama o (Putin) beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'dan daha fazla asker kaybettiğini savunan ve Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını bir kez daha yineleyen ABD Başkanı, bu savaşın bir şekilde sona ermesi gerektiğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Trump, "Putin'i Alaska'ya davet etmekten dolayı pişman olup olmadığı" yönündeki bir soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

Avrupa ülkelerinin halen Rusya'dan petrol almaya devam ettiklerini ve bundan memnun olmadığını ifade eden Trump, "Basit bir şekilde şunu söylüyorum: Petrol fiyatları düşerse, Putin'in savaşı bitirmekten başka çaresi kalmayacaktır" değerlendirmesini yaptı.