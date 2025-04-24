Trump'tan Putin'e: Kiev'e yönelik saldırılardan memnun değilim, Vladimir dur!

ABD Başkanı Donald Trump, Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıdan "memnun" olmadığını ifade etti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını belirten Trump, saldırıların "gereksiz ve zamanlamasının kötü" olduğunu vurguladı.

Trump, paylaşımında "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor" ifadesini kullanarak, barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulundu.

KİEV'E SALDIRI

Rus ordusunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, kentin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmaları yapıldığı kaydedilmişti.

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı yaptığı belirtilmişti.