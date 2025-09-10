Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trump'tan Rusya'nın Polonya hava sahasına girmesiyle ilgili açıklama: "İşte başlıyoruz!"

Polonya'nın, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırıları sırasında hava sahasını ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump mesaj yayımladı. Trump, "İşte başlıyoruz" dedi.

Dünya
  • 10.09.2025 18:43
  • Giriş: 10.09.2025 18:43
  • Güncelleme: 10.09.2025 18:47
Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan Rusya'nın Polonya hava sahasına girmesiyle ilgili açıklama: "İşte başlıyoruz!"
FOTOĞRAF: AA

Polonya'nın, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırıları sırasında hava sahasını ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump mesaj yayımladı.

Trump, "İşte başlıyoruz" dedi.

Truth Social hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Trump, "Rusya'nın Polonya hava sahasını İHA'larla ihlal etmesi ne anlama geliyor? İşte başlıyoruz!" dedi.

BirGün'e Abone Ol