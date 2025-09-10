Trump'tan Rusya'nın Polonya hava sahasına girmesiyle ilgili açıklama: "İşte başlıyoruz!"
Polonya'nın, Ukrayna'ya yönelik Rus saldırıları sırasında hava sahasını ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump mesaj yayımladı. Trump, "İşte başlıyoruz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Truth Social hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.
Trump, "Rusya'nın Polonya hava sahasını İHA'larla ihlal etmesi ne anlama geliyor? İşte başlıyoruz!" dedi.