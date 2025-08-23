Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trump'tan Rusya'ya Ukrayna uyarısı: "Ya yaptırım ya da 'bu sizin kavganız' diyeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşması yönünde iki hafta içinde ilerleme kaydedilmemesi halinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını söyledi.

Güncel
  • 23.08.2025 21:16
  • Giriş: 23.08.2025 21:16
  • Güncelleme: 23.08.2025 21:18
Trump'tan Rusya'ya Ukrayna uyarısı: "Ya yaptırım ya da 'bu sizin kavganız' diyeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bir hafta sonra, Rusya'ya yaptırım kartını hatırlattı.

Trump, gazetecilere Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ''Ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak: Bu, ya büyük yaptırımlar ya büyük gümrük tarifeleri ya ikisi birden ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin kavganız' demek olacak'' ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ve Ukrayna devlet başkanları arasında olası bir görüşmeye ilişkin gazetecilere, ''Putin ve Zelenskiy birlikte çalışacak mı göreceğiz. Biraz yağ ile sirke gibi'' dedi.

Trump: "İki hafta içinde Rusya-Ukrayna savaşının hangi yöne gideceğini öğreneceğiz"
BirGün'e Abone Ol