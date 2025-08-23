Trump'tan Rusya'ya Ukrayna uyarısı: "Ya yaptırım ya da 'bu sizin kavganız' diyeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bir hafta sonra, Rusya'ya yaptırım kartını hatırlattı.

Trump, gazetecilere Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ''Ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak: Bu, ya büyük yaptırımlar ya büyük gümrük tarifeleri ya ikisi birden ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin kavganız' demek olacak'' ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ve Ukrayna devlet başkanları arasında olası bir görüşmeye ilişkin gazetecilere, ''Putin ve Zelenskiy birlikte çalışacak mı göreceğiz. Biraz yağ ile sirke gibi'' dedi.