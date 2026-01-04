Trump'tan şimdi de Rodriguez'e tehdit: "Maduro'dan bile büyük bedel öder"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun esir alınmasının ardından Venezuela'nın yeni başkanı olarak atanan Delcy Rodríguez’e yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, Rodriguez için “Eğer doğru olanı yapmazsa, çok büyük bir bedel ödeyecek; muhtemelen Maduro’dan bile daha büyük" dedi.

Donald Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıyla ilgili The Atlantic'e konuştu. Trump, Rodríguez’in, Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan ABD saldırısını reddetmesini kabul etmeyeceğini belirtti. ABD Başkanı, bu tutumu “meydan okuma” olarak nitelendirdi.

Röportaj sırasında West Palm Beach’teki golf kulübüne yeni ulaştığını söyleyen Trump, Venezuela’nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini de dile getirdi. Trump, Venezuela’nın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, rejim değişikliği ve yeniden inşa kavramlarına yönelik yaklaşımını şu sözlerle ifade etti: “Buna ister yeniden inşa deyin ister rejim değişikliği; ne derseniz deyin, şu an sahip olduklarından daha iyidir. Daha kötü olamaz.”

Trump, gerekli görmesi halinde Venezuela’da ikinci bir askeri harekât dalgası emri verebileceğinin sinyalini verdi. “Venezuela örneğinde yeniden inşa kötü bir şey değil” diyen Trump, ülkeyi “başarısız” olarak nitelendirdi.

"DONROE DOKTRİNİ" OLARAK TANIMLADI

Röportajda Trump ayrıca, ABD’nin Batı Yarımküre üzerindeki etkisini sürdürmesi gerektiğini savundu ve Monroe Doktrini’ni “Donroe Doktrini” olarak adlandırdı. Venezuela’ya yönelik kararın yalnızca coğrafyaya dayanmadığını belirten Trump, “Bu bir yarımküre meselesi değil. Tek tek ülkeler meselesi” ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela’daki ABD askeri eylemlerinin Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland için ne anlama geleceğine ise başkalarının karar vereceğini söyledi. “O sırada Grönland’dan bahsetmiyordum. Ama Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için buna ihtiyacımız var” dedi.

RODRİGUEZ, TRUMP'I YALANLAMIŞTI

Trump’ın Rodriguez’e yönelik açıklamaları, ABD ordusunun Caracas’a düzenlediği saldırının ardından yaptığı değerlendirmelerle farklılık gösterdi. Trump, saldırı sonrası düzenlediği basın toplantısında Rodríguez’in özel olarak ABD ile çalışmaya istekli olduğunu ima etmiş ve Washington’un geçici olarak Venezuela’yı “yöneteceğini” söylemişti. Trump dün yaptığı açıklamada, “Venezuela’yı yeniden büyük yapmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapmaya temelde istekli” ifadelerini kullanmıştı.

Rodriguez ise Trump'ı yalanladı ve Venezuela’nın “doğal kaynaklarını savunmaya hazır" olduklarını söylemiş ve ülkenin savunma makamlarının, geri dönmesini talep ettikleri Maduro’nun politikalarını uygulamaya devam edeceğini belirtmişti. Rodríguez, “Bir daha asla koloni olmayacağız” demişti.