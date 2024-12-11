Trump'tan Suriye açıklaması: Kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar çünkü biz karışmayacağız

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, El Kaide kökenli Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) öncülüğündeki grupların Beşar Esad iktidarını sonlandırmasının ardından Suriye için, "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" dedi.

Trump, 7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris’e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Ortadoğu’daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve Beşar Esad iktidarının sonlandığı Ortadoğu'daki duruma ilişkin Trump, "Ortadoğu yönetimi daha az zor bir durum" ifadesini kullandı.

Trump, "Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" dedi.

Önceliklerinin Ukrayna’nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, "Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Ortadoğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.⁠