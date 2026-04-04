Trump'tan tehdit: "İran'ın 48 saat süresi kaldı"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik tehdit içeren bir açıklama yaptı.

Sert ifadeler kullanan Trump, daha önce verdiği sürenin dolmak üzere olduğunu belirterek yeni bir tehditte bulundu.

Trump açıklamasında, “İran’a ya anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün süre verdiğimi hatırlıyor musunuz? Zaman daralıyor. Cehennemin üzerlerine inmesine 48 saat kaldı. Tanrı’ya şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

5 HAFTA GERİDE KALDI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 5 hafta geride kaldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.