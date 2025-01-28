Trump'tan TikTok açıklaması: Microsoft devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft'un TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Trump, gazetecilerin ‘Microsoft’un uygulamayı satın almak için görüşmelerde bulunup bulunmadığı’ sorusuna “Evet derdim, TikTok’a çok ilgi var. TikTok’a büyük ilgi var” diye cevap verdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Microsoft, şirketin bir anlaşmaya dahil olduğu yönündeki haberler hakkında yorum yapmayı reddetti.

Yaklaşık 170 milyon Amerikalı kullanıcısı olan TikTok, Çinli sahibi ByteDance’in ulusal güvenlik gerekçesiyle ya uygulamayı satmasını ya da yasakla karşılaşmasını gerektiren bir yasanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden hemen önce kısa bir süreliğine kapatılmıştı.

TRUMP, TIKTOK İÇİN SÜREYİ UZATTI

Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra, yasanın uygulanmasını 75 gün ertelemek amacıyla bir kararname imzaladı.

Trump, geçen hafta TikTok'u satın almak konusunda birden fazla kişiyle görüşmelerde bulunduğunu ve popüler uygulamanın geleceğiyle ilgili kararını muhtemelen 30 gün içinde vereceğini söyledi.

ELON MUSK'I DÜŞÜNMÜŞTÜ

ABD Başkanı, daha önce Tesla CEO'su Elon Musk’ın sosyal medya uygulamasını satın almak istemesi halinde buna açık olduğunu belirtmişti. Ancak Musk, Trump'ın bu teklifine kamuoyu önünde bir yorum yapmadı.

Trump, ilk başkanlık döneminde, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek TikTok’un ABD versiyonunu ByteDance'ten ayırmasını istemişti.

Microsoft, 2020 yılında en büyük teklif sahiplerinden biri olarak öne çıkmıştı, ancak görüşmeler kısa sürede çöktü ve Trump'ın bu satış baskısı, birkaç ay sonra görevden ayrılmasıyla sona erdi.