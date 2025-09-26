Trump'tan TikTok kararnamesi: Süreci Amerikalılar yürütecek

ABD Başkan Donald Trump, Çin menşeyli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin ABD'li ve küresel yatırımcılara satılmasına yönelik bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Başkan Yardımcısı JD Vance, yeni ABD şirketinin değerinin yaklaşık 14 milyar dolar olacağını söyledi ve popüler kısa video uygulamasının fiyatını bazı analistlerin tahminlerinin çok altında belirledi.

Vance, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, “Çin tarafında bazı dirençler vardı, ancak temel olarak TikTok'un faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve aynı zamanda yasaların gerektirdiği şekilde Amerikalıların veri gizliliğini korumak istiyorduk” dedi.

Trump'ın kararına göre, algoritma ABD şirketinin güvenlik ortakları tarafından yeniden eğitilecek ve izlenecek, algoritmanın çalışması ise yeni ortak girişimin kontrolü altında olacak.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in planlarını onayladığını belirtti. Trump, “Devlet Başkanı Şi ile görüştüm. İyi bir görüşme yaptık, ona ne yaptığımızı anlattım ve o da devam etmemizi söyledi” dedi.

“Bu işlem baştan sona Amerikanlar tarafından yürütülecek” diyen Trump, Dell Technologies'in kurucusu, başkanı ve CEO'su Michael Dell, Fox News'un sahibi Fox Corp ve gazete yayıncısı News Corp'un onursal başkanı Rupert Murdoch ve “muhtemelen dört veya beş dünya çapında yatırımcı”nın bu anlaşmaya dahil olacağını söyledi.