Trump'tan Türkiye dahil 6 ülkeye İbrahim Anlaşmaları'nı imzalama şartı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın parçası olarak bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini savundu.

Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamasının zorunluluğunu vurguladı.

Trump 25 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çok karmaşık bulmacayı bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmalardan sonra, bu ülkelerin hepsinin, en azından, eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'nı imzalaması zorunlu olmalıdır" diye yazdı.

Trump, 24 Mayıs'ta bu ülkelerin liderleriyle İran'la savaşı sona erdirme çabaları hakkında görüştüğünü söyleyerek "Görüşülen ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (zaten üye!), Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn (zaten üye!)" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Bir-iki ülkenin katılmamak için bir nedeni olabilir ve bu kabul edilecektir" diyen Trump, çoğu ülkenin İbrahim Anlaşmalarını imzalayarak, İran ile yapılacak anlaşmayı "çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve yetenekli olmalıdır" diye devam etti.

PAKİSTAN REDDETTİ

Reuters haber ajansı, Pakistan'ın bu önermeyi reddettiğini, İsrail'den ve diğer ülkelerden ise herhangi bir açıklama yapılmadığını duyurdu.

Bölge ülkelerinin ilişkilerini İsrail ile normalleştirme amacı taşıyan İbrahim Anlaşmaları özellikle Gazze savaşı sonrası daha da belirsiz bir hal aldı.

Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkeleri, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı sürece İsrail ile ilişkilerini asla normalleştirmeyeceklerini savunuyor.

ANLAŞMA NE DİYOR?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan İbrahim Anlaşmaları Deklarasyonu'nda Ortadoğu'da "barışın korunması ve güçlendirilmesi" vurgulanıyor.

Anlaşamaların tarafları bu deklarasyon ile "dinlerarası ve kültürlerarası diyaloğu teşivk etmeyi" ve imzacı devletler arasında "dostane ilişkiler geliştirmeyi" tahahhüt ediyor.

Metinde "Bu dünyayı ırk, inanç ve etnik köken fark etmeksizin herkesin haysiyet ve umut içinde yaşayabileceği bir yer haline getirmek adına tüm bireyler için hoşgörü ve saygı istiyoruz" ifadeleri kullanılıyor.

Ayrıca "Ortadoğu ve dünyanın kalanı için bir barış, güvenlik ve refah vizyonu peşinde koşuyoruz" deniyor.

İbrahim Anlaşmaları'nın adı "İbrahimi dinler" olarak bilinen Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ın ortak kökenini vurgulamak için seçildi.

Anlaşmada imzası bulunan ülkelerin çoğu üç dinin ortaya çıktığı ve yayıldığı coğrafyada yer alıyor.

İbrahim Anlaşmaları, İsrail ile Arap devletleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ABD'nin attığı adımların devamı olarak görülüyor.

Bazı uzmanlar, İbrahim Anlaşmaları imzacıları İsrail ve Sünni Arap devletlerinin Şiilerin çoğunlukta olduğu İran ile bölgesel rekabet içinde olduğuna dikkat çekiyor.