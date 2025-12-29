Trump'tan "Türkiye, Gazze'ye asker konuşlandıracak mı?" sorusuna yanıt: Erdoğan ve Netanyahu ile konuşacağız

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago'da bir araya geldi. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, “Gazze'de ikinci aşamaya geçmek istiyoruz ancak önce Hamas silahsızlanmalı” dedi.

TSK PERSONELİ GAZZE'DE KONUŞLANDIRILACAK MI?

Trump, “Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider” yanıtını verdi.

İRAN KONUSU

İran ile ilgili de açıklama yapan Trump, “İran, füze programını geliştirmeye devam ederse İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı desteklerim. Eğer nükleer programı devam ettirirlerse saldırı hemen olmalı. Duyduğuma göre; İran yeniden güçlenmeye çalışıyor. Eğer öyleyse onları vurmamız gerekecek” diye konuştu.

PUTİN'İN KONUTUNA SALDIRI GİRİŞİMİ: "ÖFKELİYİM"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna yönelik bir saldırı girişimi olduğuna dair açıklamasını değerlendiren Trump, “Putin bana konutunda saldırıya uğradığını söyledi. Bu nedenle öfkeliyim” ifadesini kullandı.