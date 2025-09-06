Trump'tan Venezuela'ya bir tehdit daha: "Askeri uçakları bizi tehlikeye sokarsa vurulacak"

Pentagon’un Venezuela savaş uçaklarının Karayipler’de bir ABD donanma gemisi üzerinde uçtuğunu ve bunun ''son derece provokatif bir hamle olduğunu'' duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ''Bizi tehlikeye sokarlarsa, vurulacaklar'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gazetecilerle buluşmasında Venezuela’yla yaşanan gerilime ilişkin soruları yanıtladı. ABD Başkanı, ABD’nin Venezuela’da rejim değişikliğini hedeflemediğini söyledi. Trump, Venezuela’da geçen yıl gerçekleşen, Venzuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kazandığı seçimlere atıfla, ''Bundan (Rejim değişikliğinden) bahsetmiyoruz ama çok tuhaf bir seçimden bahsediyoruz, hafif tabirle'' dedi. Maduro bu hafta, ABD’nin ''askeri tehdit yoluyla rejim değişikliği peşinde olduğunu” söylemişti.

Pentagon önceki gün, Venezuela savaş uçaklarının Karayipler’de bir ABD donanma gemisi üzerinde uçtuğunu ve bunun ''son derece provokatif bir hamle olduğunu'' duyurmuştu. Buna ilişkin kendisine yöneltilen bir soruyu ABD Başkanı, ''Bundan bahsetmek istemiyorum ama eğer bizi tehlikeye sokarlarsa, vurulacaklar'' diye anıt verdi.

ABD, KARAYİPLER’E 10 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI DAHA YOLLUYOR

ABD son haftalarda Venezuela kıyısındaki askeri hareketliliğini artırmış, uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayiplere savaş gemileri gödermişti. ABD medyasında, Trump’ın Venezuela içinde faaliyet gösterdiklerini ileri sürdüğü uyuşturucu kartellerini hedef alabilecek saldırı seçeneklerini değerlendirdiği yönünde haberler yayılıyor. Bu iddialarla eş zamanlı olarak ABD basını, ABD’nin 10 adet ek F-35 savaş uçağını Porto Riko hava üssüne konuşlandırdığını belirtti.

ABD ve Venezuela arasında gerginlik tırmanırken Maduro ayrıca, bu hafta yaptığı bir açıklamada, ''Trump’a saygı duyuyorum. Aramızdaki hiçbir anlaşmazlık askeri bir çatışmaya yol açamaz. Venezuela her zaman görüşmeye, diyaloğa hazır oldu'' ifadelerini kullanmıştı. Venezuelalı yetkililer, Trump'ın Venezuela politikasının arkasında, anti-sosyalist kimliğiyle öne çıkan Dışişleri Bakanı Marco Rubio olduğunu savunuyor.