Trump'tan vergi tehditi: Oyun oynayan ülkeler daha yüksek tarifelerle karşılaşacak

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelere ilişkin kararı sonrasında "oyun oynamak" isteyen ülkelerin, uzlaşılan tarifelerin çok üzerinde bir gümrük vergisi oranıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yüksek Mahkemenin saçma kararıyla 'oyun oynamak' isteyen ülkeler, özellikle de yıllarca, hatta on yıllarca ABD'yi 'kazıklayan' ülkeler yakın zamanda kabul ettiklerinden çok daha yüksek ve daha kötü bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşacaklar. Alıcı dikkatli olsun" ifadelerine yer verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe alınan tarifelerin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife uygulama yetkisi vermediğine karar vermişti.

Bu kararın ardından ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında tüm ülkelere yüzde 10 oranında küresel gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranının yüzde 15'e çıkarılacağını açıklamıştı.