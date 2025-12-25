Trump'tan yazı tipi yasağı

ABD’de Donald Trump yönetimi, Dışişleri Bakanlığı belgelerinde Calibri yazı tipinin kullanımını yasakladı. Biden döneminde erişilebilirlik gerekçesiyle benimsenen yazı tipinin yerine Times New Roman kullanılacak.

Calibri yazı tipi, Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kullanılmaya başlanmıştı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Calibri yerine Times New Roman yazı tipinin kullanılmasını emrettiği notunda, bu tercihin "nezaket ve profesyonelliği artıracağını" savundu. Kararın, Trump'ın ikinci döneminin başlangıcında kapatılan Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik Ofisi (DEI) karşıtı talimatlar doğrultusunda alındığı öğrenildi.

The New York Times'ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Calibri yazı tipini yasakladığı ve diplomatlara resmi belgelerde bunun yerine Times New Roman kullanma talimatı verdiği bildirildi.

Sans-serif bir yazı tipi olan Calibri, Eski Başkan Biden döneminde, 2023 yılında benimsenmişti. Yazı tipi, bakanlığın o dönemdeki DEI ofisi tarafından seçilmişti. Ofisin, Dışişleri Bakanlığı birimi, Trump yönetiminin DEI karşıtı talimatları doğrultusunda Rubio’nun göreve gelmesinin ardından kapatılmıştı.

Sans-serif yazı tipleri, harflerin uçlarında süsleyici kıvrımlar ve çizgiler bulunmayan fontlar olarak tanımlanıyor. Daha sade çizgileri ve nispeten daha geniş harf aralıkları sayesinde, disleksiden düşük görmeye kadar uzanan çeşitli okuma güçlükleri yaşayan kişiler için daha erişilebilir kabul ediliyor. Biden döneminde, bu yazı tipi de görme engelliler için belgelerin okunmasını kolaylaştırmak amacıyla seçilmişti.

''NEZAKET VE PROFESYONELLİĞİ YENİDEN KAZANDIRACAK''

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bakanlık çalışanlarına gönderdiği notta Times New Roman yazı tipinin görev süresi boyunca kullanılacak resmî yazı tipi olarak belirlendiğini ifade etti. Notta, bu tercihin belgelere “nezaket ve profesyonelliği yeniden kazandıracağı” ifade edildi.