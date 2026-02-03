Trump'tan yeni Jeffrey Epstein açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Adalet Bakanlığının açıkladığı dosyaların kendisini "akladığını" savunan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini, ancak aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Trump, Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için "komplo kurduğunu" ileri sürerek, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok" diye konuştu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.