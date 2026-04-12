Trump'tan yeni tehdit: Hürmüz Boğazı hakkında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın Hürmüz Boğazı’nı açacağına söz verdiğini iddia eden Trump, "Ancak bunu kasten yerine getirmedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Birleşik Devletler Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak" tehdidinde bulundu.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmek istemediğini ileri süren Trump, "En önemli tek konu konusunda çok taviz vermediler ve benim her zaman, en başından beri ve yıllar önce söylediğim gibi, İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

