Trump'tan yurt dışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan film endüstrisini korumak amacıyla yurt dışında üretilen filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması için ilgili kurumlara talimat verdiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hollywood çok hızlı bir ölüm yaşıyor. WE WANT MOVIES MADE IN AMERICA AGAIN! (Yeniden Amerika'da filmler yapılsın istiyoruz)” ifadelerini kullandı. Kararın ardından Disney, Paramount ve Amazon gibi büyük medya şirketlerinin hisseleri düşüş yaşadı.

DİJİTAL YAYINLARDA DURUM BELİRSİZ

Reuters’ta yer alan habere göre, Trump’ın kararı sinema sektöründe belirsizlik yarattı. Gümrük vergilerinin dijital yayınları da kapsayıp kapsamayacağı netlik kazanmazken, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler kendi film endüstrilerini korumak için harekete geçti. İngiliz medya sendikası Bectu, kararın küresel film üretimini tehdit ettiğini ve on binlerce kişinin işinin tehlikede olabileceğini ifade etti.

'ÜRETİM HACMİNİ AZALTIR'

Uzmanlar ise bu adımın, film yapımını ABD’ye çekmekten çok, genel üretim hacmini azaltacağı görüşünde. Trump'ın kararı, ABD’nin geçmişte başlattığı diğer ticaret savaşlarına benzer şekilde uluslararası pazarda yeni gerilimlerin kapısını aralayabilir.