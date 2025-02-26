Trump'tan Zelenski açıklaması: Cuma günü görüşme gerçekleşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile cuma günü görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde bazı başkanlık kararnamelerine imza attıktan sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin cuma günü Washington'a geleceğinin ifade edilmesi üzerine, "Zelenski'nin, cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz. Bu anlaşmayı benimle birlikte imzalamak istiyor. Bunun önemli bir konu olduğunu anlıyorum, büyük bir mesele" dedi.

"HERKESİ TATMİN EDECEK BİR ŞEY YAPILACAKTIR"

Rusya ve Ukrayna tarafları ile görüşeceklerini belirten Trump, "Barışı korumaya ihtiyacımız olacak. Herkesi tatmin edecek bir şey yapılacaktır. Amerikan askerlerinin dahil olduğu herhangi bir durum, aslında herkesin kabul edebileceği bir barışı koruma görevi. Nihayetinde, üzerinde anlaşabileceğimiz bir durum olacak" diye konuştu.

Trump, Ukrayna'nın gelecekte de korunması konusunda ABD'nin mi yoksa Avrupa'nın mı rol üstleneceği ile ilgili, “Bence bundan büyük ölçüde Avrupa ülkeleri sorumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.