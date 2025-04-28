Trump'tan "Zelenski, Kırım'ı vermeye hazır mı?" sorusuna yanıt: Bence öyle, evet

ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi ülkesinin izlediği dış politikaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı son görüşmenin "iyi geçtiğini" kaydeden Trump, görüşmeler sırasında süren bombardımana ise "şaşırdığını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "hayal kırıklığını" vurgulayan Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından çok hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım" ifadesini kullandı.

Bu süreçte Putin'den "ne beklediği" sorusuna Trump, "Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum" yanıtını verdi.

Trump, bir gazetecinin "Putin'e güveniyor musunuz?" sorusuna, ayrıntılara girmeden, "Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim" cevabını verdi.

Kendisi liderlik koltuğunda olsaydı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "asla başlamayacağı" ifadelerini yineleyen Trump, her hafta 3 ila 4 bin kişinin öldüğünü belirterek, "Uydu görüntülerini gördüm, korkunçlar. Daha kötüsü olamazdı. O fotoğraflara bakmaktan hoşlanmıyorum" dedi.

ZELENSKİ İÇİN "DURUMU ANLIYOR" MESAJI

Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmesine değindi.

Ukrayna lideriyle ilişkisinin "asla kötü olmadığını" anlatan Trump, görüşmeye dair, "Bence toplantı iyi geçti. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Trump, Vatikan'daki görüşmede Zelenski için "daha sakin" nitelendirmesi yaparak, "Bence durumu anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor. (Daha önce) Bir anlaşma yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik kesin konuşmayan Trump, Zelenski'nin kendisine "daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu" söylediğini aktararak, "Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump ayrıca, Zelenski'nin Kırım'ı vermeye hazır olup olmadığı sorusuna, "Bence öyle, evet" yanıtını verdi.

Kırım için eski ABD Başkanları Barack Obama ve Joe Biden yönetimlerini suçlayan Trump, "(Kırım'ı) Tek kurşun atılmadan verdiler. Kırım'ı bana sormayın Obama ve Biden'a sorun" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "Biden'ın savaşı" olduğunu belirten Trump, "Bu benim savaşım değil. Ben yalnızca sorunu çözmeye geldim" dedi.

Ülkesinin, İran ile nükleer bir anlaşma yapabileceği konusunda "iyimserliğini" dile getiren Trump, "İran durumu, bence çok iyi gidiyoruz. Orada bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Her yere bomba atmaya başlamadan bir şeyimiz olacak" değerlendirmesinde bulundu.