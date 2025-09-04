Trump, tarifeler için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu

WASHINGTON (AA) – ABD eski Başkanı Donald Trump yönetimi, geniş kapsamlı tarifeleri sürdürmek için ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu. Federal bir temyiz mahkemesinin 29 Ağustos’ta aldığı karar, Trump’ın 1977 tarihli Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası’nı (IEEPA) kullanarak gümrük vergileri uygulamasını yetki aşımı olarak değerlendirmişti. Trump yönetimi, bu kararın ikinci dönemindeki en önemli ticaret politikalarından birini tehlikeye attığını belirtiyor.

HIZLANDIRILMIŞ İNCELEME TALEBİ

Adalet Bakanlığı, mahkemeden davayı hızla ele almasını talep ederek 10 Eylül’e kadar davayı gündemine almasını ve Kasım ayında duruşma yapılmasını istedi. Başsavcı D. John Sauer, yazılı başvurusunda, tarifelerin ABD’nin ekonomik güvenliğini ve diplomasisini güçlendirdiğini, aksi durumda ülkenin ticari misillemeler karşısında savunmasız kalacağını savundu.

ÇİN, KANADA VE MEKSİKA’YA YÖNELİK TARİFELER

Trump’ın “karşılıklılık” adı altında uygulamaya koyduğu tarifeler, Çin, Kanada ve Meksika gibi ülkeleri hedef almış, özellikle Çin’e yönelik ek vergiler uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele gerekçesiyle savunulmuştu. Ancak temyiz mahkemesi, tarifelerin IEEPA kapsamına girmediğine ve Kongre’nin vergiler üzerindeki anayasal yetkisini aştığına hükmetti. Mahkeme kararında, başkanın bu yasaya dayanarak sınırsız tarife yetkisine sahip olamayacağı vurgulandı.

KÜÇÜK İŞLETMELER VE EYALETLER DAVACI

Reuters'ın aktarımına göre, Trump’ın tarifelerine karşı dava açan taraflar arasında küçük ithalatçı işletmelerin yanı sıra çoğu Demokratlar tarafından yönetilen 12 eyalet de bulunuyor. Küçük işletmelerin avukatları, bu vergilerin hayatta kalma şanslarını tehlikeye attığını savunarak Yüksek Mahkeme’de de kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.

KÜRESEL TİCARET VE PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Tarifeler, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde dış politika ve ekonomi stratejisinin temel taşlarından biri olmuş, ancak aynı zamanda ticaret ortaklarıyla gerilimi artırarak küresel piyasalarda belirsizliği tetiklemişti. Yüksek Mahkeme’nin önümüzdeki aylarda davayı ele alması bekleniyor.