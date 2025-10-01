Trump tarifeleri Türkiye'yi vurdu: Yüz milyonlarca dolar kayıp

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) için Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Prof. Dr. Yetkin Çınar tarafından hazırlanan "Tarife Savaşlarının Ticaret Kompozisyonuna Yansımaları: Türkiye Motorlu Taşıtlar Sektörü Etki Analizi" başlıklı politika notu, Trump yönetiminin tarife politikalarının Türkiye’ye etkilerini ortaya koydu.

Nisan 2025’te başta Çin olmak üzere, dünya ülkelerinden ABD’ye girecek mallara uygulayacağını duyurduğu ve “Trump Tarifeleri” olarak da adlandırılan ek dış ticaret tarifelerinin Türkiye’ye etkisi 738 milyon dolar kayıp oldu.

Kaybın nedenleri ise şöyle açıklandı:

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yüksek tarifeler: ABD’nin tüm sektörlerde tarifeleri artırması, doğrudan Türkiye’nin ABD’ye ihracatında doğrudan kayıplara yol açmıştır.

ABD’nin ihracatında yaşanan daralma: Tarife savaşları nedeniyle ABD’nin küresel ihracatı gerileyince, ABD’nin yan sanayi girdi ithalat talebi de azalmış ve bu durum Türkiye’nin 8 bin 708 ihracatında önemli bir düşüşe neden olmuştur.

Türkiye’nin diğer ülkelerdeki talep açığını yeterince değerlendirememesi: ABD’ye ihracatları azalan ülkelerin açılan pazar payları Türkiye tarafından tam olarak karşılanamamıştır. Bunun önemli sebeplerinden biri, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı tarifelerin AB’ye kıyasla görece daha yüksek olmasıdır.

TEPAV ayrıca bunlara karşın şu önerileri sıraladı: