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Trump tarih verdi: Putin'le konuşacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri için Salı günü Putin'le konuşacağını açıkladı.

Dünya
  • 17.03.2025 07:32
  • Giriş: 17.03.2025 07:32
  • Güncelleme: 17.03.2025 08:01
Kaynak: AA
Trump tarih verdi: Putin'le konuşacağım
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını açıkladı.

Trump, Florida'dan Washington'a gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin ile "toprak" ve "enerji santralleri" hakkında konuşacaklarını da aktardı.

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