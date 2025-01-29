Trump tehdit edince orduyu güçlendirdiler

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ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı ele geçirme tehdidi sonrasında Danimarka savunma kapasitesini artırmak için 2 milyar dolarlık yatırım kararı aldı.

Danimarka Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinde savunma kapasitesini artırmak için 2 milyar dolarlık yatırım kararı aldı.

Bu kapsamda donanmaya Arktik sularında görev yapabilme kapasitesine sahip üç yeni gemi alınacak. Envantere iki adet uzun menzilli insansız hava aracı da dahil edilecek. Ayrıca gözlem kapasitesinin artırılması için uydu yatırımları yapılacak.

Yıllardır savunma bütçesinde kesintilere giden Danimarka'nın silahlanma duyurusu ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı "askeri veya ekonomik zor kullanarak" ABD topraklarına katmayı değerlendirdiğini söylemesini izliyor.

Ada etrafında Çin'e ait gemilerin faaliyet gösterdiğini iddia eden Trump Grönland'ın ABD için bir "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu söylüyor.

Özerk yönetime sahip Grönland savunma ve dışişlerinde Danimarka'ya bağlı.

Danimarka hükümeti yeni savunma harcamalarına meclisin çoğunluğunun destek verdiğini söylerken Savunma Bakanlığı da planların Grönland'daki otonom yönetimle "yakın işbirliği içinde" hazırlandığını bildirdi.

"Ciddi güvenlik tehditleri ile karşı karşıyayız" diyen Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen bölgede askeri varlıklarını artırmak ve savunma kapasitelerini "önemli ölçüde" iyileştirmek zorunda olduklarını kaydetti.