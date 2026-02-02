Trump tehdit ediyordu: İran'dan "nükleer anlaşma" hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın, ABD ile nükleer görüşmelere başlanması talimatı verdiği bildirildi.

AFP'nin haberine göre, İPezeşkiyan, İranlı yetkililere ABD ile nükleer görüşmeler yürütülmesi talimatı verdi.

Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin bilgi veren İranlı bir kaynak, Pezeşkiyan'ın ABD ile görüşme talimatı verdiğini doğruladı.

ABD ve İran arasında yürütülecek görüşmelerde yalnızca nükleer dosyasının ele alınacağı kaydedildi.

"TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞECEK"

İran medyasında yer alan haberlere göre görüşmeler birkaç gün içinde Türkiye'de gerçekleştirilecek.

İRAN SİNYAL VERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bölge ülkeleriyle ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını bildirdi. Arakçi, güvene ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran lideri Ali Hamaney ise ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

TRUMP "GÖRÜŞÜYORUZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın nükleer programına ilişkin ABD ile temas halinde olduğunu" belirtirken, müzakerelerin sonuç verip vermeyeceğine ilişkin olarak, "İran’la görüşüyoruz, sonucu göreceğiz" dedi. Trump, İran’a yönelik olası askeri seçeneklere ilişkin planların kamuoyu ya da bölgedeki müttefiklerle paylaşılmayacağını söyledi.

Ayrıntılar geliyor