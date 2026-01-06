Trump tehdit etti, Petro yanıt verdi: Silaha sarılırız

Venezuela’ya yönelik operasyon sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’dan Asya’ya kadar tehditler savururken emperyalist saldırganlığa karşı direniş hattı büyüyor. Küba, Kolombiya, Meksika ve İran’ı tehdit eden Trump, Grönland’ı tekrar istedi. Eski gerilla olan Kolombiya lideri Gustavo Petro, “Gerekirse yeniden silaha sarılırım” dedi, Havana “ortak savunma” çağrısı yaptı.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılması operasyonunu yönettiği Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One’da “Venezuela’da kontrol bizde” dedi. Maduro’nun görevini geçici olarak devralan yardımcısı Delcy Rodriguez’in “doğru olanı yapmaması halinde Maduro’dan daha ağır bedel ödeyeceğini” söyledi.

Önce ülkenin, özellikle de petrol altyapısının yeniden inşa edilmesini, ardından seçim yapılmasını istediğini belirten Trump, “Halkın kendi liderini seçeceği bir seçim olacak ama şu an buna hazır değiller” dedi.

ABD operasyonunu eleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu da hedef alan Trump, Kolombiya’nın “çok hasta” olduğunu öne sürdü. Ülkenin “kokain üretip ABD’ye göndermeyi seven hasta bir adam tarafından yönetildiğini” iddia eden Trump, “Bunu yapmaya devam edemeyecekler” dedi.

ABD'nin Kolombiya'ya bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği sorulduğunda ise Trump, “Kulağa hoş geliyor” yanıtını verdi.

KÜBA’YA TEHDİT

Küba yönetiminin de sona yaklaştığını savunan Trump, “Küba düşmeye hazır görünüyor. Ne kadar dayanırlar bilmiyorum” dedi. Trump, “Küba’nın Venezuela sayesinde hayatta kaldığını” iddia etti.

Trump’la seyahat eden ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham “Küba için beklemeniz yeterli. Küba, rahip ve rahibeleri öldüren komünist bir diktatörlük. Günleri sayılı. Bir gün uyanacağız, ki bunun 2026’da olmasını umuyorum, arka bahçemizde ABD’lileri öldüren terörist ve diktatörler değil ABD ile çalışan müttefiklerimiz olacak” dedi.

Amerikan basınına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bir sonraki hedeflerinin Küba olup olmadığına ilişkin bir soruya “Küba yönetimi büyük bir sorun. Bence başları büyük belada. Şu anda gelecekteki adımlarımızın ve politikalarımızın ne olacağı konusunda sizinle konuşmayacağım. Ancak Küba rejiminin büyük hayranı olmadığımız bir sır değil” dedi.

MEKSİKA’YA ASKER SİNYALİ

Meksika’ya ilişkin ise Trump, Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ile grüşmelerinde “ülkede asayişi sağlayabilmek için Amerikan askerleri göndermeyi teklif ettiğini” söyledi. Meksika’da kartellerin çok güçlü olduğunu söyleyen Trump, “Meksika kendini toparlamak zorunda” dedi.

Trump, Maduro’nun kaçırıldığı cumartesi günü FOX News’a verdiği demeçte de Meksika’nın “Sheinbaum yerine karteller tarafından yönetildiğini” söylemişti.

Tehditlerinin ardı arkası kesilmeyen Trump, İran’ı da hedef aldı. İran’da ekonomik krize karşı bir haftayı geçen protestolara ilişkin Trump, “Eğer geçmişte olduğu gibi insanları öldürmeye başlarlarsa, ABD tarafından çok sert bir şekilde vurulacaklar” sözleriyle müdahale sinyali verdi.

GRÖNLAND’I TEKRAR İSTEDİ

Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da ise Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, “Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var” dedi. Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak “Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da buna ihtiyaçları olduğunu” savundu.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

‘SİLAHA SARILIRIM’

Kolombiya lideri Gustavo Petro ise Trump’ın tehditlerine sert yanıt verdi. Eski bir M-19 gerillası olan Petro, Trump’ın açıklamalarını “gayrimeşru bir tehdit” olarak nitelendirdi. Kendisine yönelik olası bir müdahalenin “halkın öfkesini serbest bırakacağını” belirten Petro, Kolombiya Anayasası gereği silahlı kuvvetler ve polisin başkomutanı olduğunu hatırlatarak,uyuşturucuyla mücadelede attığı adımları sıraladı.

Eski bir M-19 gerillası olan Petro, 1989 barış sürecinden sonra silahı bıraktığını hatırlatan Petro “Asker olmadım ama savaşı ve yeraltı mücadelesini bilirim. Barıştan bu yana bir daha silah kullanmamaya yemin ettim. Ancak vatan için, istemediğim halde yeniden silaha sarılabilirim” dedi.

ABD varoluşsal tehdit



Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya yaptığı askeri müdahalenin, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi için “varoluşsal tehdit” anlamına geldiğini belirtti.



Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Zirvesinde konuşan Rodriguez, ABD’nin Latin Amerika’yı “arka bahçesi” gibi gören tutumunu reddettiklerini belirterek, “emperyalist ve faşist” girişimlerle bölgeye baskı kurma niyetinin de karşısında duracaklarını söyledi.



Saldırıyı “tüm siyasi ve ideolojik çizgiler için tarihsel ve çok yönlü bir varoluşsal tehdit” olarak nitelendiren Rodriguez, tüm CELAC ülkelerine “bağımsızlık ve egemenliklerinin esaslarını ortaklaşa savunma” çağrısı yaptı.



Küba hükümeti, ABD'nin saldırısında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklayarak ülkede iki gün yas ilan etmişti.