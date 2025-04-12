Trump tehdit etti, Tahran ‘şans verdi’

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ABD ve İsrail’in tehditleri sonrası nükleer müzakereler için masaya oturmayı kabul eden İran, yarın Umman’da başlayacak görüşmeler öncesi “Diplomasiye samimi bir şans veriyoruz, ABD bunu iyi değerlendirmeli” dedi. ABD’nin Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bugün Tahran’ın nükleer programı konusunda görüşmelerde bulunacak.

Umman’daki kritik görüşmeler öncesinde ABD ve İranlı yetkililer üst düzey uyarılarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın nükleer bir anlaşmayı kabul etmemesi halinde askeri güç kullanma tehdidini yineledi. Trump, “görüşmelerin bir çıkmaza girip girmediğine dair son kararı kendisinin vereceğini” kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “İyi niyet ve tam bir dikkatle diplomasiye gerçek bir şans veriyoruz. ABD, düşmanca söylemlerine rağmen alınan bu kararı iyi değerlendirmelidir” ifadelerini kullandı. Önyargılı olmadıklarını vurgulayan Bekayi, “Cumartesi günü karşı tarafın niyetini ve ciddiyetini değerlendirip, bundan sonraki adımlarımızı buna göre atmayı planlıyoruz” dedi.