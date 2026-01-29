Trump tekrar tehdit etti Şiiler resti çekti

Dış Haberler

ABD’nin Irak ve İran’ı hedef alan tehditleriyle Ortadoğu’da gerilim giderek tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir savaş gemisi filosunun İran'a doğru ilerlediğini açıklarken Nuri el-Maliki'nin yeniden iktidara gelmesi halinde, ABD'nin Irak'a verdiği desteği keseceği tehdidinde bulundu. ABD Başkanı Trump, USS Abraham Lincoln savaş gemisinin Basra Körfezi’ne konuşlandırılmasının ardından “İran’a doğru ikinci bir Amerikan donanmasının ilerlediğini” iddia etti. Trump “Şu anda İran’a doğru yüzen güzel bir donanma daha var. Umarım bir anlaşmaya varırlar. İlk fırsat bulduklarında bunu yapmalıydılar” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK SAVUNMA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirterek, "Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz” dedi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise İran’a yönelik olası askeri müdahalelerde hava sahalarının ve topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Körfez ülkeleri kararın gerekçesi olarak “Tahran’ın olası misilleme riskini” gösterdi.

Trump ayrıca Irak’ta Tahran’a yakın bir isim olarak görülen Nuri el Maliki’nin yeniden başbakan seçilmesi halinde ABD'nin Irak'a yönelik tüm ekonomik ve askeri yardımları durduracağını ve bunun ülkeyi “kalıcı bir çöküşe sürükleyeceğini” söyledi.

MALİKİ’DEN YANIT

El Maliki ise Trump’ın tehditlerine ilk kez yanıt verdi. Trump’ın açıklamalarını “Irak'ın egemenliğinin ihlali ve Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için adayını seçme kararına bir müdahale olarak gördüklerini” savunan Maliki, “Dayatma ve tehdit diline başvurmak kabul edilemez. Ulusal iradeye ve Koordinasyon Çerçevesi'nin kararına duyduğum saygıdan hareketle, Irak halkının yüksek çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğim” dedi.

Irak’taki Şii Koordinasyon Çerçevesi ise Trump'ın Tahran’a yakın bir isim olarak görülen Nuri el Maliki’nin başbakanlığa aday gösterilmemesi talebini reddetti. Hem siyasi hem diplomatik düzeyde bu tutuma karşı duracaklarını belirten Şii bileşenler, Trump’ın, Maliki’ye yönelik açıklamalarını “Irak’ın iç işlerine açık bir müdahale” olarak niteledi. Bedir Örgütü yetkililerinden Ebu Misyak Mesari, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada el Maliki'nin adaylığının geri çekilmeyeceğini belirterek “Başbakanlık için tek adayımızdır” dedi.