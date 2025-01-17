Trump: TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim

ABD Yüksek Mahkemesi’nin bugün Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’u yasaklayan yasayı onaylamasının ardından Donald Trump'tan açıklama geldi.

ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, “Yüksek Mahkeme kararı bekleniyordu ve herkes buna saygı duymalı. TikTok ile ilgili kararımı yakın zamanda vereceğim, ancak durumu gözden geçirmek için zamanım olmalı. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

“ZAMAN İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK BİR SÜREÇ OLACAK”

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ise yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin yasayı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu çabanın bir sonraki aşaması yani 19 Ocak'ta yürürlüğe girdikten sonra yasanın uygulanması ve yasaya uyulmasının sağlanması, zaman içinde gerçekleşecek bir süreç olacak” dedi.

Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, yasağın uygulanmayacağı ve konunun 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Donald Trump'a bırakılacağı kaydedildi.