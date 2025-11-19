Trump: Turkey (hindi) yüzde 33 düştü, Erdoğan'ın beni arayıp "Ben yüzde 33 düşmedim" demesini istemem

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da gerçekleşen ABD-Suudi Yatırım Forumu’nda konuştu. Konuşmasında kelime oyunu yaparak “Turkey” kelimesi üzerinden espri yaptı.

"Turkey (hindi) düşüşte. Yüzde 33 diyorum. Bir düşünün" diyen Trump konuşmasına "Ülke olan Turkey’den (Türkiye) söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan iyi gidiyor. Sadece şey… Hani, Erdoğan’ın beni arayıp: 'Ben yüzde 33 düşmedim' demesini istemem. O bizim dostumuz. Dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız" şeklinde devam etti.

ABD İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ ANLAŞMALAR

Trump, "Bu hafta, ülkelerimiz arasında sivil nükleer enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarında da çığır açan anlaşmalara imza attık. Daha bugün, onlarca (Amerikan ve Suudi) şirket arasında 270 milyar dolarlık anlaşma ve satış imzalandı" dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkeye toplamda 1 trilyon dolardan az yatırım girişi sağlandığını savunan Trump, "Biz ise 9 ayda 18 trilyondan fazla yatırım sözü aldık. Buna başarı denir ve ilk yılın sonunda 20 trilyonu aşacağını düşünüyoruz. (Bin Selman'a hitaben) Bu artışta bize yardımcı oldunuz, bize bu küçük artışı sağladınız. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

SUDAN VE GAZZE DEĞERLENDİRMESİ

Trump, "Majesteleri, Sudan ile ilgili çok önemli bir iş yapmamı istiyor. Bu iş aslında benim planlarım arasında yoktu. Bunun çılgınca ve kontrol edilemez bir şey olduğunu düşünmüştüm ama bunun sizin için ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Sudan konusunda çalışmaya başlayacağız" dedi.

"Bugün Orta Doğu'da barış var ve bu barış çok sağlam. Bazıları buna 'geçici bir barış' diyor. Ancak bu çok sağlam bir barış. 59 ülke bu barışa imza attı" değerlendirmesini yapan Trump, Gazze'de kurulacak Barış Kurulu'nda Suudi Arabistan'ın da yer almasını çok istediğini belirtti.

Trump, "Bu nedenle önümüzdeki aylarda Veliaht Prens ve ben, ateşkesin ve Orta Doğu'da devam eden diğer tüm olumlu gelişmelerin aynı şekilde devam etmesini sağlayacağız" dedi.

"TARİHİ ADIM" VURGUSU

"Büyüme, ekonomik çeşitlilik ve inovasyona dayalı ortaklığın" temellerini attıklarını vurgulayan Bin Selman, "Ekonomik işbirliğimizi pekiştirmek için tarihi bir adım atarak, iki ülke arasında Stratejik Ekonomik Ortaklık belgesi imzaladık" dedi.

Söz konusu yatırım forumunun önemine değinen Bin Selman, "Tarihi ilişkilerimizi güçlendirmeye ve yatırım rotaları geliştirmeye katkıda bulunmak için bu forumun gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.