Trump: “Türkiye ve Kürtler doğal düşmanlar, Erdoğan’dan Kürtler’in peşinden gitmemesini istedim o da gitmedi”

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilmiş başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu.

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'den asker çekme ve ülkedeki gidişatla ilgili süreçte Türkiye'nin önemini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TRUMP: “ERDOĞAN BENİM ARKADAŞIM"

ABD’de 20 Ocak’ta görevi devralacak olan Donald Trump Suriye’de bulunan 2 bin Amerikan askerini tutup tutmayacağına ilişkin soruyu yanıtlamaktan kaçındı.

VOA Türkçe'nin aktardığına göre Erdoğan’dan övgüyle söz eden Trump, Erdoğan’dan Suriye’de Kürtler’in peşinden gitmemesini istediğini ve onun da bu ricayı yerine getirdiğini söyledi.

Trump’a, ABD’nin Suriye’de 900 olarak bilinen asker sayısının geçen ay Savunma Bakanlığı’nca 2 bin olarak açıklanması sonrası, bu askeri kapasiteyi tutmaya devam edip etmeyeceği sorusu yöneltildi.

“Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu askeri stratejinin bir parçası. Ancak bu Türkiye ile ilgili” yanıtını veren Trump, sözlerine, “Türkiye 2000 yıldır farklı isimler ve farklı şekillerde o ülkenin peşinde. İçeriye (Suriye) giren insanlar Türkiye'den” diye devam etti.

“Erdoğan benim arkadaşım. Sevdiğim, saygı duyduğum bir kişi. Sanırım o da bana saygı duyuyor” diyen Trump, Erdoğan’dan Kürtler’in peşinden gitmemesini istediğini ve onun da bu ricayı yerine getirdiğini söyledi.

Bunun ne kadar süreceğini bilmediğini belirten Donald Trump, “Kürtler'in ve Türkiye’nin doğal düşman olduğunu ve birbirinden nefret ettiğini” söyledi.

Önümüzdeki hafta yapılacak törenle başkanlık görevini devralacak olan Trump “Ancak Erdoğan peşlerinden gitmedi. Geçmişte de yapmadı. Başlamıştı ve ben de lütfen bunu yapma dedim. O da yapmadı” diye konuştu.



Donald Trump Suriye’deki gelişmeleri, “Suriye'de olanlara bakarsanız, Rusya zayıflamıştı, İran zayıflamıştı ve o (Erdoğan) çok akıllı bir kişi. Adamlarını farklı şekillerde ve farklı isimlerle oraya gönderdi. İçeri girdiler ve ele geçirdiler. Olan bu” sözleriyle değerlendirdi.