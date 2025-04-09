Trump Türkiye’nin bir dostu değildir

Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti ve DEM Parti görüşmesi artık yapılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı artık muhatap alsın, görüşsün, tavrını ortaya koysun. Ne olacaksa olsun. Terörsüz Türkiye’yi tabii ki biz de destekliyoruz ama terörsüz Türkiye’nin maliyeti ne olacak? PKK biterken PYD, YPG bitecek mi? DEM Partililer şartlar öne sürmeye devam ediyor. Süreç kısır kaldı, ilerlemedi, bir şey doğurmadı diyor. Demek ki bir beklentileri var. Sayın Cumhurbaşkanı ile DEM Parti’liler görüşsün, kanaatler ortaya konulsun” dedi.

Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazze’yi işgal planına Türkiye’yi de dahil etme hevesi Trump’ın da Netanyahu’nun da kursağında kalmaya mahkumdur. Gazze şeridi Donald Trump’ın dediği gibi değerli bir gayrimenkul değil, Filistinlilerin öz yurdudur. Altını çizerek söylüyorum. Trump sadece Siyonist katil Netanyahu’nun dostudur. Bizim değil, Türkiye’nin değil.”