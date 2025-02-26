Trump: "Ukrayna, NATO'ya katılmayı unutabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Ukrayna, NATO'ya katılmayı unutabilir" dedi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın da katıldığı kabine toplantısının ardından basına konuşan Donald Trump, Afganistan'daki askeri üs, Kanada ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile cuma günü Beyaz Saray'da görüşecek olan Donald Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliği çabaları hakkında konuştu ve "Ukrayna, NATO üyeliğini unutabilir. Zaten her şeyin başlama sebebi buydu" dedi.

Ukrayna ile yapılacak değerli madenler anlaşmasına atıfta bulunan Trump, "Sahada olacağız ve bu şekilde otomatik bir güvenlik sağlanmış olacak çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" dedi.

Trump ayrıca, “Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar” diye konuştu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacağını da ifade etti.

AFGANİSTAN'DAKİ ÜSSE GERİ DÖNME PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün kontrolünün yeniden ABD’ye devredilmesi için çalışacaklarını söylediği açıklamasında, "Afganistan'a milyarlarca dolar veriyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Bagram'ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız, çünkü Çin'in nükleer füzelerini ürettiği yere tam bir saat uzaklıkta" ifadelerini kullandı.

KANADA BAŞBAKANI'NA "VALİ" DEDİ

Trump, Kanada’yla ilgili "51. eyalet" söylemini ise tekrar etti ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu "vali olarak tanımladı, "Bence çok iyi bir adam. Ben ona Vali Trudeau diyorum" dedi.

Trump, "Ben de Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğini söylüyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir şey yok. Ve onlara askeri koruma verelim diyorum" diye konuştu.