Trump: Ukrayna, NATO'ya katılmayı unutabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Ukrayna, NATO'ya katılmayı unutabilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yarın Beyaz Saray'da görüşecek olan Donald Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliği çabaları hakkında konuştu ve "Ukrayna, NATO üyeliğini unutabilir. Zaten her şeyin başlama sebebi buydu" ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna ile yapılacak değerli madenler anlaşmasına ilişkin ise "Sahada olacağız ve bu şekilde otomatik bir güvenlik sağlanmış olacak çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" diye konuştu.

Trump açıklamasında ayrıca, “Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar” dedi.