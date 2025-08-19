Trump: Ukrayna NATO’ya giremez

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmenin ardından dün de Avrupalı liderlerle birlikte Washington’a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump, Washington’a bu kez yanında Avrupalı liderlerle gelenn Zelenski ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin ve Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ı geri almasının söz konusu olmadığını belirtti.

Trump’ın açıklamaları öncesinde özel temsilci Steve Witkoff da "Putin, Ukrayna’ya güvenlik garantileri verilmesini kabul etti" açıklamasını yapmıştı. Putin’in, barış anlaşmasının bir parçası olarak, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya vereceği "güçlü güvenlik garantilerini" kabul edeceğini duyurdu. Witkoff NATO’nun 5. maddesine atıfta bulunarak, Ukrayna’ya buna benzer bir garanti verilebileceğini belirtti.

Zelenski de ABD’nin güvenlik garantisi sözünü "tarihi" olarak niteledi, ancak bu garantinin "gerçekten çok pratik; kara, hava ve deniz savunması sağlayan ve Avrupa’nın da dahil olacağı" bir garanti olması gerektiğini belirtti. Zelenski, Rusya’nın ülkesine yönelik saldırılarını "gösterişli" ve "alaycı" olarak nitelendirerek, Moskova’nın savaştaki rolü nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini söyledi.