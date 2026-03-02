Trump, 'ulusa sesleniş' konuşması yaptı; İran halkına seslendi

ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusa sesleniş' konuşması yaptı. Trump, Mar a Lago malikanesinde bant yayını olarak kaydedilen konuşmasında İran'a yönelik saldırılar, ölen ABD askerleri konularında bilgilendirme yaptı ve İran halkına da seslendi.

Trump, İran halkına "özgürlüğünüzün saati yaklaştı" derken "Şimdi size istediğinizi veren bir başkanınız var. Bakalım nasıl karşılık vereceksiniz. Bu fırsatı kaçırmayın" dedi.

Trump'ın 6 dakika süren açıklaması şöyle:

"Kısa bir süre önce, Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran’da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız, İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır; bu rejim çok sert, korkunç insanlardan oluşan zalim bir gruptur.

Onların tehditkâr faaliyetleri doğrudan Amerika Birleşik Devletleri’ni, askerlerimizi, yurtdışındaki üslerimizi ve dünya genelindeki müttefiklerimizi tehlikeye atmaktadır.

47 yıldır İran rejimi ‘Amerika’ya ölüm’ sloganları atmış ve Amerika Birleşik Devletleri’ni, askerlerimizi ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan dökme ve toplu cinayet kampanyası yürütmüştür.

Rejimin ilk eylemlerinden biri, Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nin şiddet yoluyla ele geçirilmesini desteklemek olmuş ve onlarca Amerikalıyı 444 gün boyunca rehin tutmuşlardır.

1983 yılında İran’ın vekil güçleri Beyrut’taki deniz piyadeleri kışlasına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirmiş ve 241 Amerikan askeri hayatını kaybetmiştir.

2000 yılında USS Cole’a yönelik saldırıyı biliyorlardı ve muhtemelen buna dahildiler. Birçok kişi hayatını kaybetti. İran güçleri Irak’ta yüzlerce Amerikan askerini öldürdü ve sakat bıraktı.

Rejimin vekil güçleri son yıllarda Orta Doğu’daki Amerikan kuvvetlerine, ABD’ye ait deniz ve ticari gemilere ve uluslararası deniz yollarına sayısız saldırı düzenlemeye devam etti.

Bu kitlesel terördür ve buna artık tahammül etmeyeceğiz. Lübnan’dan Yemen’e, Suriye’den Irak’a kadar rejim, toprağı kan ve parçalanmış bedenlerle dolduran terör milislerini silahlandırdı, eğitti ve finanse etti.

Ve İsrail’e 7 Ekim’deki korkunç saldırıları başlatan da İran’ın vekil gücü Hamas’tı; 46 Amerikalı dahil 1.000’den fazla masum insanı katletti ve 12 vatandaşımızı rehin aldı. Bu vahşiceydi, dünyanın daha önce hiç görmediği türden bir şeydi.

İran, dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletidir ve yakın zamanda sokaklarda protesto eden on binlerce kendi vatandaşını öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin politikası her zaman — özellikle de benim yönetimimde — bu terörist rejimin asla nükleer silaha sahip olmaması yönündedir. Tekrar söylüyorum: asla nükleer silaha sahip olamaz.

Bu yüzden geçen Haziran’daki Midnight Hammer Operasyonu’nda Fordow, Natanz ve İsfahan’daki rejimin nükleer programını yerle bir ettik.

O saldırıdan sonra onlara nükleer silah arayışlarını asla yeniden başlatmamaları konusunda uyarıda bulunduk ve defalarca bir anlaşma yapmaya çalıştık.

Denedik. Yapmak istediler. Yapmak istemediler. Yine yapmak istediler. Yapmak istemediler. Ne olduğunu bilmiyorlardı. Sadece kötülük yapmak istediler.

Ama İran reddetti, tıpkı onlarca yıldır yaptığı gibi. Nükleer hedeflerinden vazgeçme fırsatlarının hepsini geri çevirdiler. Ve biz buna artık katlanamayız.

Bunun yerine nükleer programlarını yeniden inşa etmeye ve artık Avrupa’daki çok iyi dostlarımızı ve müttefiklerimizi, yurtdışında konuşlu askerlerimizi tehdit edebilen ve yakında Amerikan ana karasına ulaşabilecek uzun menzilli füzeler geliştirmeye devam etmeye çalıştılar.

Bu rejimin, eğer bir gün gerçekten nükleer silahlara sahip olsaydı ve mesajını iletmek için bunlarla donanmış olsaydı ne kadar cesaretleneceğini bir düşünün.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETMEMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Bu nedenlerle, Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu son derece kötü radikal diktatörlüğün Amerika’yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için büyük ve devam eden bir operasyon yürütmektedir.

Füzelerini yok edeceğiz ve füze sanayilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen — tekrar ediyorum — yok edilecek. Donanmalarını imha edeceğiz.

Bölgedeki terörist vekil güçlerin artık bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştıramamasını ve kuvvetlerimize saldıramamasını sağlayacağız; ayrıca bazen IED ya da yol kenarı bombası olarak adlandırılan düzenekleri kullanarak binlerce, binlerce insanı — aralarında birçok Amerikalı da var — ağır şekilde yaralayıp öldüremeyecekler.

Ve İran’ın nükleer silah elde etmemesini sağlayacağız.

Mesaj çok basit: Asla nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bu rejim yakında Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne ve kudretine kimsenin meydan okumaması gerektiğini öğrenecek. İlk yönetimimde ordumuzu kurdum ve yeniden inşa ettim.

Dünyada onun gücüne, kuvvetine ya da gelişmişliğine yaklaşan hiçbir ordu yok. Yönetimim, bölgede görev yapan ABD personeline yönelik riski en aza indirmek için mümkün olan her adımı attı. Buna rağmen — ve bunu hafife alarak söylemiyorum — İran rejimi öldürmek istiyor.

Cesur Amerikan kahramanlarının hayatları kaybedilebilir ve kayıplarımız olabilir. Bu savaşta sıkça olur, ancak biz bunu bugün için yapmıyoruz. Gelecek için yapıyoruz. Ve bu asil bir görevdir.

Amerikalıların ve çocuklarımızın nükleer silahlı bir İran tarafından asla tehdit edilmemesini sağlamak için hayatlarını fedakârca riske atan her bir askerimiz için dua ediyoruz.

Tehlike altındaki tüm kahramanlarımızı Tanrı’nın korumasını diliyoruz ve O’nun yardımıyla silahlı kuvvetlerimizin kadın ve erkeklerinin galip geleceğine inanıyoruz. Dünyanın en iyilerine sahibiz. Ve galip gelecekler.

İslam Devrim Muhafızları’nın mensuplarına, silahlı kuvvetlere ve tüm polise bu gece şunu söylüyorum: Silahlarınızı bırakmalı ve tam dokunulmazlık almalısınız; aksi takdirde kesin ölümle karşı karşıya kalırsınız.

Bu yüzden silahlarınızı bırakın; tam dokunulmazlıkla adil şekilde muamele göreceksiniz ya da kesin ölümle yüzleşeceksiniz.

İRAN HALKINA SESLENDİ: ŞİMDİ SİZE İSTEDİĞİNİZİ VEREN BİR BAŞKANINIZ VAR

Son olarak, İran’ın büyük ve gururlu halkına bu gece şunu söylüyorum: Özgürlüğünüzün saati yaklaştı.

Sığınakta kalın. Evlerinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Bombalar her yere düşecek. Biz işimizi bitirdiğimizde, hükümetinizi devralın.

Bu sizin almanız için olacak. Muhtemelen nesiller boyunca tek şansınız bu olacak. Yıllardır Amerika’dan yardım istediniz ama hiç alamadınız.

Hiçbir başkan bu gece benim yapmaya hazır olduğumu yapmaya istekli olmadı. Şimdi size istediğinizi veren bir başkanınız var.

Bakalım nasıl karşılık vereceksiniz. Amerika sizi ezici güç ve yıkıcı bir kuvvetle destekliyor. Şimdi kaderinizi kontrol altına alma ve elinizin uzanabileceği kadar yakın olan müreffeh ve görkemli geleceği serbest bırakma zamanı.

Bu, harekete geçme anıdır. Bu fırsatı kaçırmayın. Tanrı Amerika’nın silahlı kuvvetlerindeki cesur kadın ve erkekleri korusun. Tanrı Amerika Birleşik Devletleri’ni korusun. Tanrı hepinizi korusun. Teşekkür ederim.