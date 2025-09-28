Trump: Umarım Netanyahu ile anlaşırız
ABD Başkanı Donald Trump, “Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi.
Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul edecek.
Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız."