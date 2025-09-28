Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trump: Umarım Netanyahu ile anlaşırız

ABD Başkanı Donald Trump, “Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız" dedi.

Dünya
  • 28.09.2025 22:26
  • Giriş: 28.09.2025 22:26
  • Güncelleme: 28.09.2025 22:27
Kaynak: DHA
Trump: Umarım Netanyahu ile anlaşırız
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul edecek.

Trump, Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor. Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor, umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız."

BirGün'e Abone Ol