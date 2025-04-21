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Trump: "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta iki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmasını umduğunu belirterek, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar" dedi.

Dünya
  • 21.04.2025 00:32
  • Giriş: 21.04.2025 00:32
  • Güncelleme: 21.04.2025 00:34
Kaynak: iHA
Trump: "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar"
FOTOĞRAF: depophotos (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta iki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmasını umduğunu belirterek, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta iki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmasını umduğunu ifade etti.

Trump, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. Böylece her ikisi de gelişmekte olan ABD ile büyük işler yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak" dedi.

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