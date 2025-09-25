Trump ve Erdoğan görüşmesi: Son anda basına kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için New York'tan Washington'a geldi.

Programda, Oval Ofis’te gazetecilerin iki lidere soru sorması beklenirken son dakika değişikliği yaşandı.

Trump ile Erdoğan arasındaki görüşmenin son anda basına kapatıldığı öğrenildi.

NTV'den Hüseyin Günay'ın haberine göre; yapılan son dakika değişikliği ile görüşme basına kapatıldı.

Görüşmenin daha sonradan basına açılabileceği, BM nedeniyle heyetler arasında istişareler nedeniyle böyle bir karar alınmış olabileceği belirtiliyor.

Hüseyin Günay, "Erdoğan-Trump görüşmesi Beyaz Saray’ın paylaştığı programda basına kapalı görünüyor. Tecrübelerim, son anda tekrardan basına açılacağı yönünde. Çünkü, Trump daha önce basına kapalı olan 100 görüşmenin 99’unu açtı. Programda öyle yazsada ben basına açık yapılacağını ve gazetecilerin içeri girip soru sorabileceklerini düşünüyorum. Bu bazen planlamanın hızlı yapılmasından bazen BM gibi dinamik süreçlerde heyetlerin istişare yapamamasından kaynaklanıyor." ifadesine yer verdi.

Erdoğan-Trump zirvesindeki program şöyleydi:

18:00 Trump tarafından karşılama,

18:15 Oval Ofis’te gazetecilerle soru-cevap

18:45 Çalışma yemeği

19:45 Erdoğan, Beyaz Saray’dan ayrılış

***

ERDOĞAN’I YOLDA BEKLETTİLER

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için ABD’de bulunan Erdoğan Trump’ın konvoyu geçtiği sırada polisler ve Trump’ın korumaları tarafından kaldırımda bekletilmişti.. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın geçişi sırasında New York polisi tarafından durdurulmuştu.