Trump ve Musk arasındaki kriz büyüyor: Tartışma nasıl başladı?

Geçen hafta, Trump yönetimi altında kurulan ve federal harcamaları azaltmayı hedefleyen Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki özel hükümet görevinden ayrılan Musk, ayrılığının ardından, “Büyük Güzel Yasa”nın elektrikli araç teşviklerini kaldırırken fosil yakıt sübvansiyonlarını koruduğunu ve federal bütçeye 2,5 trilyon dolarlık ek açık getireceğini belirterek yasayı sert bir şekilde eleştirdi.

Trump ise bugün yaptığı bir açıklamada Musk’ın eleştirilerine karşılık vererek, Musk’ın yasa tasarısının içeriğini önceden bildiğini ve sadece elektrikli araç teşviklerinin kaldırılacağını öğrendiğinde karşı çıkmaya başladığını iddia etti. Trump, “Elon yasa tasarısının içeriğini herkesten iyi biliyordu. Bir anda sorun çıkardı ve bu sorun sadece elektrikli araç teşviklerini keseceğimizi öğrendiğinde ortaya çıktı” dedi. Trump’ın sözlerine Musk X hesabı üzerinden çok sayıda paylaşım yaparak yanıt verdi.

Musk Trump’ın iddialarını reddederek, yasa tasarısının kendisine hiç gösterilmediğini ve Kongre’den kimsenin tasarıyı okuyacak zamanı olmadığını belirtti. Ayrıca, Trump’ın kendisine yönelik eleştirilerine karşılık olarak, Trump’ın seçimi kazanmasında kendisinin katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeler, Trump ve Musk arasındaki ilişkinin ciddi şekilde bozulduğunu gösterirken Trump da Musk ile eskisi kadar iyi bir ilişkisi olup olmayacağı konusunda emin olmadığını belirtti. Musk, görev süresi boyunca federal harcamaları azaltma hedefiyle birçok reform gerçekleştirmiş olsa da, “Büyük Güzel Yasa”nın bu çabaları boşa çıkardığını belirtti. Trump ise Musk’ın eleştirilerini kişisel çıkarlarına bağlayarak, Musk’ın sadece kendi şirketlerinin çıkarlarını korumaya çalıştığını ima etti.

"ONA ÇOK YARDIM ETTİM"

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

"BOMBAYI BIRAKMANIN ZAMANI GELDİ"

Musk son olarak Trump’ın Epstein dosyalarında adının olduğunu ileri sürüp “gerçekten büyük bombayı bırakmanın zamanı geldi” dedi.

Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedenini Trump'ın adını geçmesinden kaynaklı olduğunu da ileri sürdü.