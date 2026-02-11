Trump ve Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşen görüşmelerin ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin gündemi İran ve Gazze oldu.

Gerçekleşen görüşmeyle iki lider, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana yedinci kez bir araya gelmiş oldu.

KOORDİNASYON VE YAKIN TEMAS KONUSUNDA MUTABAKAT

İsrail Başbakanlık Ofisi, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Netanyahu-Trump görüşmesinde İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını açıkladı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran ile müzakereler kapsamında İsrail'in güvenlik gereksinimlerini vurguladığı ve iki liderin aralarındaki koordinasyon ve yakın temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İSRAİL'E GÖRE ANLAŞMA İHTİMALİ YÜKSEK DEĞİL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın görüşmenin ardından yayınladığı haberde, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağını düşünmediği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in, "İran'ın zaman kazanmaya" çalıştığına ve anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olmadığına inandığı kaydedilirken, Netanyahu'nun görüşmede Trump'a "yapılacak en iyi anlaşmanın İran'ın sonsuza kadar nükleer silah elde etmesini engelleyecek bir anlaşma olduğu" mesajını verdiği ifade edildi.

Netanyahu ile Trump arasında Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşme iki buçuk saatten fazla sürdü.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirterek, "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülene kadar süreceği" mesajını verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" dedi.

Trump, kendisinin, İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bildirdiğini kaydederek, "Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar" ifadelerini kullandı.

Gazze ile Orta Doğu'daki son durumu Netanyahu ile değerlendirdiklerini aktaran Trump, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var" yorumunu yaptı.

GÖRÜŞME PROTESTO EDİLDİ

ABD’nin başkenti Washington’da Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ziyareti sırasında Beyaz Saray önünde protesto düzenledi.



Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını kınayarak ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

NETANYAHU "GAZZE BARIŞ KURULU" ÜYELİĞİ İÇİN RESMEN İMZA ATTI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "Gazze Barış Kurulu" üyeliği için resmen imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'da bir araya geldi.

İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.