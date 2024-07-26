Trump ve Netanyahu, Florida’da bir araya geldi
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
Kaynak: iHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi.
Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.
Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.