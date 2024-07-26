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Trump ve Netanyahu, Florida’da bir araya geldi

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Dünya
  • 26.07.2024 20:34
  • Giriş: 26.07.2024 20:34
  • Güncelleme: 26.07.2024 20:36
Kaynak: iHA
Trump ve Netanyahu, Florida’da bir araya geldi
FOTOĞRAF: İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’de temaslarına devam ediyor. Netanyahu, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'deki Mar-a-Lago'da bir araya geldi.

Trump, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Sara Netanyahu, Trump'a "Sizi özledik" dedi.
Netanyahu'nun ofisinden görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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