Trump ve Netanyahu, Hamaney'in öldüğünü iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savundu.

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var" iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek" diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

Reuters'tan da benzer bir iddia geldi. Reuters haberinde "İsrailli yetkili Hamaney'in cansız bedeni bulunduğunu doğruladı" ifadelerini kullandı.

KANAL 12 İDDİASI: CESET FOTOĞRAFLARI NETANYAHU'YA GÖSTERİLDİ

ABD-İsrail saldırılarının hedefinde olan İran lideri Ali Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gösterildiği iddia edildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü. İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi. Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü. Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savunmuştu. İsrail basını, Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğunu ileri sürmüştü.

TRUMP: HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜ HABERİNİN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda çok sayıda İranlı liderin öldüğünü belirterek, bunların arasında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunup bulunmadığına ilişkin, "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

Saldırılarda çok sayıda İranlı liderin öldüğünü aktaran Trump, Hamaney'in de öldürüldüğü iddialarına ilişkin, "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Trump, saldırılarda, İran'ın karar verme mekanizmalarında yer alan çok sayıda kişinin öldüğünü savundu.

İran'da yönetimin düşmesi durumunda yeni liderin kim olacağı sorusuna Trump, "Bilmiyorum ama bir noktada beni arayıp kimi istediğimi soracaklar. Bunu söylerken biraz alay ediyorum" yanıtını verdi.

Trump, İran'a yönelik saldırıları "başarı" olarak yorumlayarak, "Devasa bir hasar verdik. Yeniden inşa etmeleri yıllar alacak" diye konuştu.