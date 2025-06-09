Trump ve Netanyahu telefonda görüştü: "İran ile müzakere etmelisin dedim"

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü.

Trump, görüşmenin "çok iyi" geçtiğini ve devam eden İran nükleer müzakereleri de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında basın mensuplarına bilgi veren Trump, Netanyahu ile birçok konuyu tartıştığını ve İran konusunda da müzakere yolunu önerdiğini söyledi. Trump, (Netanyahu’ya) İran ile müzakere etmelisin (dedim). Böyle daha iyi olabilirsin. Bu sana verebileceğim günün fikri olabilir. Haydi, kalk ve müzakere et" ifadelerini kullandı.

Trump, yıkım ve ölüm olmayacak bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını kaydederek, “Bunu onlara da söyledim. Umarım bu yol işe yarar, yaramayabilir de yakında göreceğiz” diye konuştu.

ABD’nin perşembe günü İran ile görüşmesi olduğu bilgisini paylaşan Trump, “O zamana kadar bekleyeceğiz. Vazgeçmek istemiyorlar. Vazgeçmeleri gereken şey uranyum zenginleştirmesi. Biz de tam tersini istiyoruz” dedi.

Trump, İran’ın müzakerelerde henüz ABD’nin istediği yerde olmadığını belirterek, “Bunu söylemekten nefret ediyorum çünkü alternatifi çok, çok kötü ve onlar orada değiller. Anlaşma hakkındaki düşüncelerini bize ilettiler. Ve ben de bu kabul edilebilir değil dedim” ifadelerini kullandı.