Trump ve Putin, 15 Ağustos’ta Alaska'da bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos 2025 Cuma günü Alaska’da bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmenin Ukrayna savaşı ekseninde gerçekleşeceğini belirten Trump, açıklamasını Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptı.Trump açıklamasında,"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında merakla beklenen görüşme, önümüzdeki Cuma günü, 15 Ağustos 2025'te Alaska Eyaleti'nde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.