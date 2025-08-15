Trump ve Putin, Alaska’da Ukrayna için masaya oturacak: Alaska’da tarihi zirve

Ukrayna’da 3,5 yılını geride bırakan savaşın başlangıcından bu yana en kritik günde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir araya gelecek. İki lider bugün Türkiye saatiyle 22.30’da baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.

ABD’nin Rus İmparatorluğu’ndan 1867’de 7,2 milyon dolara satın aldığı 49. eyaleti Alaska’nın en büyük şehri Anchorage’te bulunan Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde gerçekleşecek. 1896’da altın keşfedilmesiyle hareketlilik artsa da 1967’de büyük petrol yatakları keşfedilene kadar Alaska, çorak ve verimsiz bir bölge olarak görülüyordu. Trump, ikinci görev süresinin daha ilk saatlerinde de çıkardığı kararnameyle burada petrol ve gaz üretimini artıran bir kararnameye imza atmıştı.

Soğuk Savaş döneminde ilk savunma hattı olarak oldukça aktif kullanılan bu bölge iki ülke için de tanıdık bir yer. 2015’te New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndan bu yana ABD’yi ziyaret etmeyen Putin, aynı zamanda Alaska’ya ayak basan ilk Rus lider olacak. ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) üye olmaması nedeniyle hakkında “savaş suçları” gerekçesiyle tutuklama emri çıkartılan Putin’i tutuklamak zorunda değil.

Sembolik öneminin yanında Alaska’daki zirveden çıkacak sonuçlar Ukrayna’nın yanı sıra Avrupalı müttefikleri için de belirleyici olacak.

ABD emperyalizmi ve kullanışlı aygıtı NATO’nun Rusya’yı çevreleyerek zayıflatma stratejisinin bir parçası olarak başlayan savaşta ‘sona’ yaklaşırken hangi aktörün ne rol oynadığı ve zirveden taleplerinin ne olduğuna bakalım:

RUSYA İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARIN TANINMASINI İSTİYOR

• ABD-NATO:

Oynadığı rol: Savaşın temel kışkırtıcı aktörü olan ABD, bir önceki Başkan Joe Biden döneminde devasa ekonomisiyle aynı zamanda Ukrayna’yı Rusya’ya karşı yürüttüğü vekâlet savaşında adeta bir piyon olarak öne sürdü. Soğuk Savaş sonrası NATO’nun doğuya genişlemesi ve özellikle Ukrayna’yı NATO’ya entegre etme çabaları, 2004’te “Turuncu Devrim” ve 2014’te “Maidan Darbesi’ndeki” rolü, Rusya’nın güvenlik kaygılarını tetikleyerek savaşa zemin hazırladı. ABD’nin askeri yardımları Ukrayna’nın savaşı bugüne kadar sürdürebilmesini sağladı. Bu sırada Finlandiya ve İsveç’le birlikte NATO’nun genişlemesi de sürdü. Savaşın ABD’ye faturası giderek şişerken vergilerinin savaşa aktarılmasına karşı çıkan ABD halkının bu tutumu, Trump’ın “Önce Amerika” siyasetinin yelkenini şişirerek Beyaz Saray’a dönüşünün yolunu açtı.

Talepleri: ABD’nin küresel hegemonyasına karşı asıl tehdit olarak gördüğü Çin’e odaklanmak isteyen Trump, Rusya’yı da Çin’e karşı bir denge unsuru olarak kullanırken NATO’nun yükünü de Avrupa’ya bırakmak istiyor. Selefi Biden’ın aksine daha pragmatist bir dış politika izleyen Trump, savaşı hızlıca bitirerek “usta müzakereci” imajını güçlendirirken iç politikada da puan kazanmayı hedefliyor. Küresel rekabette enerji ve ticaret rotaları ile değerli yeraltı kaynakları asıl savaş sahnesi haline gelirken ABD, Rusya ile ekonomik ve jeopolitik bir uzlaşma peşinde. Trump, bu nedenle Donetsk ve Luhansk gibi bölgelerin Rusya’ya bırakılması karşılığında ateşkesi destekleyebilir.

The Telegraph’a göre ayrıca Trump’ın Putin’e savaşı sona erdirmesi için Alaska’nın doğal kaynaklarına erişim, Ukrayna’nın nadir toprak elementleri ve Rus havacılık sanayisine yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını içeren kapsamlı bir teklif sunması bekleniyor.

• UKRAYNA:

Oynadığı rol: Eski bir Sovyet ülkesiyken Batı yanlısı bir rejimin başa geldiği 2014’teki Maidan Darbesi’nden bu yana ABD ve NATO’nun vekil gücü haline gelen Ukrayna, Batı’nın jeopolitik çıkarlarına hizmet eden bir konuma düştü. Ukrayna savaş boyunca Batı’dan aldığı askeri ve ekonomik destekle ayakta kalırken Rusya’yı yıpratma stratejisinin merkezi oldu ancak bir edilgen ve Batı’ya bağımlı hale geldi. Alaska’daki masada sadece ABD ve Rusya’nın olması bunun en büyük göstergelerinden biri.

Talepleri: Avrupalı müttefikleriyle birlikte Alaska’daki müzakere masasında yer verilmeyen Ukrayna, Trump’ın da yeşil ışık yaktığı “toprak tavizlerine” ilişkin herhangi bir müzakereden önce kalıcı bir ateşkesi şart koşuyor. Ukrayna’nın ikinci talebi, 500 milyar ila 1 trilyon dolar arasında olduğu tahmin edilen zararın tazmin edilmesi. Güvenlik garantileri isteyen Kiev ayrıca NATO üyeliğinin Trump tarafından dışlanmasının ardından alternatif koruma mekanizmaları arayışında. Son olarak İstanbul’daki son müzakerelerde somut sonuçlar elde edilen tek konu olan savaş esirleri ve çocukların iadesi de Kiev’in talepleri arasında.

• AVRUPA:

Oynadığı rol: Başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri, NATO’nun birer parçası olarak ABD’nin Rusya’yı kuşatma politikasına destek verdi. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana NATO’nun güvenlik şemsiyesi altında kendi çıkarlarını savunma kapasitesi zayıflayan Avrupa, ABD’ye bağımlı hale geldi. ABD’nin jeopolitik çıkarları için bir “taşeron” konumuna düşen Avrupa, Ukrayna’ya sağladığı yardımlar, Rusya ile enerji ticaretinin durması ve mülteciler gibi savaşın ekonomik ve siyasi maliyetini giderek derinden hissetmeye başladı.

Talepleri: Alaska’daki zirveden dışlanan Avrupa, sürece dâhil olmaya çalışıyor. Olası bir anlaşmanın Ukrayna’yı tamamen Rusya’ya teslim edeceğinden endişelenen Avrupa, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruma ve NATO’nun güvenilirliğini sürdürme konusunda ısrarcı. Bu nedenle Avrupalı liderler, Ukrayna’yla birlikte kendileri için de müzakerelere dâhil edilmek ve güvenlik garantileri istiyor. ABD’nin belirleyici konumuna boyun eğen Avrupa’da son dönemde diplomatik trafik bir hayli hızlanırken Avrupa’nın öncelikli meselesi kıtanın güvenliğine dair garantiler olarak öne çıkıyor.

• RUSYA:

Oynadığı rol: Küresel hegemonik güçlere karşı bölgesel hegemonyasını korumak isteyen Rusya, NATO’nun sınırlarına dayanmasına Ukrayna’yı işgal ederek yanıt verdi. 2014’te Kırım’ın ilhakı ve Donbas’taki çatışmalar da bu stratejinin bir parçasıydı. Beklenenden uzun süren savaşın Rusya’ya ekonomik ve askeri faturası büyürken yanı sıra Ortadoğu ve “arka bahçesi” Kafkasya’daki gücünün zayıflamasına neden oldu. Bu sırada en büyük ticari ortağı olan Avrupa’yla ipler gerildi, Küresel Güney ülkeleri ile ekonomik ve siyasi ilişkiler hız kazandı. Rusya’ya karşı yürütülen savaş aynı zamanda Batı’nın dayattığı tek kutuplu dünya düzenine karşı denge arayışını da hızlandırdı.

Talepleri: Ukrayna’daki savaşın bir “zaferle” sonuçlanmasını isteyen Putin, bu nedenle toprak kazanımları ile Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve tarafsızlığı konusunda ısrarcı. Kırım dâhil Ukrayna’nın yaklaşık %20’sini kontrol altına alan Rusya, ülkenin doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin tam kontrolünü ve Rus toprağı olarak tanınmasını talep ediyor. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğini engellemek ve kalıcı tarafsızlık statüsü kazanmasını istiyor.