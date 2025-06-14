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Trump ve Putin arasında İsrail-İran saldırılarına dair kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'da tansiyonu yükselten İsrail-İran çatışmaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rus lider Putin, Moskova’nın iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Dünya
  • 14.06.2025 19:59
  • Giriş: 14.06.2025 19:59
  • Güncelleme: 14.06.2025 20:01
Kaynak: ANKA
Trump ve Putin arasında İsrail-İran saldırılarına dair kritik görüşme

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan ve ardından İran’ın karşılık vermesiyle devam eden saldırılar, bölgede tansiyonu tırmandırdı. İki ülkenin karşılıklı saldırılarında ölü ve yaralı sayısı saatler geçtikçe artıyor.

Artan çatışmalar uluslararası diplomatik trafiği hızlandırırken, dünya liderleri sorunun çözümü için temaslarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda yapılan en önemli görüşmelerden biri, Trump ile Putin arasında gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; yaklaşık 50 dakika süren telefon görüşmesinde Putin, ABD Başkanı’na Rusya’nın İsrail ve İran arasında arabulucu rolü üstlenmeye hazır olduğunu iletti.

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