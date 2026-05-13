Trump ve Şi buluşacak

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran savaşı devam ederken gözler ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jiping'in görüşmesinde.

Bugün Pekin'e gidecek olan Trump ile Şi'nin görüşmesinde İran, Ukrayna savaşları ana gündem konusu olacağı öngörülüyor. Trump’ın daha önce 31 Mart-2 Nisan’da yapılacağı bildirilen Çin ziyareti, İran savaşı nedeniyle 14-15 Mayıs’a ertelenmişti. İran savaşının yol açtığı Hürmüz Boğazı krizi küresel dengeleri sarsarken Trump, Şi'den bu konuda devreye girmesini bekliyor. Petrol krizi Çin'i de derinden sarsıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 65 ticari gemiyi engellediklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı.

ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.

Hürmüz izi sürerken İran Meclisi Ulusal Güvenlik Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesine yönelik saldırıların sürmesi halinde uranyumu nükleer silah yapımı için kritik eşik kabul edilen yüzde 90 seviyesinde zenginleştirme seçeneğinin gündeme geleceğini açıkladı. Yüzde 90 saflıkta uranyum nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor.

BAE İLK KEZ İRAN’A DOĞRUDAN SALDIRDI

Öte yandan Wall Street Journal’ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), tarihte ilk kez İran’a doğrudan askeri saldırı düzenledi. Habere göre BAE hava kuvvetleri, Körfez’deki Lavan Adası’nda bulunan bir petrol rafinerisini hedef aldı. Saldırının Nisan ayı başında, ateşkes girişimleri sürerken gerçekleştiği ve büyük bir yangına yol açtığı belirtildi. Rafinerinin aylarca devre dışı kaldığı ifade edildi. Raporlara göre İran, savaş süresince BAE’ye 2 bin 800’den fazla füze ve drone saldırısı düzenledi. Bu saldırıların turizm, havacılık ve emlak sektöründe büyük zarar yarattığı ve binlerce kişiyi işsiz bıraktığı aktarıldı.

BAE’nin ABD ile askeri iş birliğini artırdığı ve İran’a yönelik finansal yaptırımları genişlettiği de bildirildi. Washington ise saldırıya ilişkin doğrudan yorum yapmadı ancak İran’a yönelik baskının artırıldığını belirtti.